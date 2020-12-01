إليسا تهنئ أصالة على أغنيتها الجديدة "الفرق كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية إليسا، صديقتها المطربة السورية أصالة نصري بطرح أحدث أغانيها "الفرق كبير".

ونشرت إليسا الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" ألف مبروك هالأغنية اللي كلها مشاعر وأحاسيس وشعر بيوجّع، مبروك حبيبتي، الفرق الكبير كمان بأعمالك ونجاحاتك".

أغنية "الفرق كبير" من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

وكانت أعلنت شركة "روتانا"، منذ أيام، عن حفل أون لاين للفنانة السورية أصالة عبر منصة شاهد VIP يوم 4 ديسمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ونشرت روتانا، بوستر ترويجي للحفل عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "مكملين معاكم الطرب وأجمل اللحظات، رجعنالكم بحفل مميز مع أصالة الغناء العربي في حفل لايف أونلاين من تنظيم روتانا، عبر تطبيق شاهد VIP في 4 ديسمبر 10:00 بتوقيت السعودية".

بينما المطربة اللبنانية إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإلكترونية.

وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène