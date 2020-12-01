ابنة هيفاء وهبي تتجه للتمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

صرحت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي بأن الشخصية الأقرب إليها من الفنانات هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

أوضحت زينب في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي أن من تعبر عنها بأغانيها هي الفنانة إليسا ومن تحب شخصيتها وعفويتها هي الفنانة أحلام أما الأقرب لشخصيتها وصفاتها هي والدتها الفنانة هيفاء وهبي.

عن التساؤلات التي يطرحها الناس عن كيف سوف تكون ردة فعل هيفاء وهبي، على الكلام والمشاعر التي قالتها زينب بحقها، قالت زينب "هلأ عم تحكي عن شي خاص وعن موضوع كتير صار مقدس صار لأنه قبل حكيت فيه بس بعدين اكتشفت انه الشيء اللي بتحبه ما تخبر فيه حد"، وأضافت "أنا قلتلك بحب احتفظ فيه وإذا كان جميل أنا اعمله واللي كاتبه الله بيصير ان شاء الله جميل".

كانت زينب قد تلقت عرض فني للتمثيل، قالت زينب "ما عندي مانع واجاني عرض من الخليج والوطن العربي بس هو الفكرة من التمثيل لأنه الناس شافوني شي عائلي اذا في شي بفيد ناس ايه، يعني محتوى بفيد الأطفال".

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تزوجت من نصر فياض ابن عمتها مطلع تسعينيات القرن الماضي، وانفصلت عنه بعد إنجاب ‏ابنتهما زينب عام 1993.