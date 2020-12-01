محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طالبت الفنانة فاتن فتحي الشهيرة بـ"نادية العراقية"، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، بالدعاء لها. ونشرت "نادية"، صورة لها بالحجاب وعلقت: "الدعوة الجماعية مجابة أتمنى تدعولي على نية الشفاء والشغل". واشتهرت نادية العراقية بتقديم أدوار ثانوية في العديد من الأعمال، وانتقلت إلى مصر عام 1977، ثم تزوجت من مصري وأنجبت 3 أبناء هم أدهم، مي ونيللي. ومن أشهر أعمالها "أبوعلي"، "ريا وسكينة"، "عايز حقي"، وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر نادية العراقية للجمهور: ادعولي أشتغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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