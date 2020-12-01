الكشف عن سبب وفاة شون كونري بعد مرور شهر على رحيله

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - مازال الحديث عن النجم الأسكتلندي الراحل شون كونري ثاني ممثل أدى شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند مستمرة حتى بعد مرور شهر على وفاته أثناء نومه صباح 31 أكتوبر- تشرين الأول الماضي عن عمر 90 عاماً في جزر البهاما حيث كان يقيم مع عائلته في سنواته الأخيرة.

وبينما تشير الدلائل إلى أن شون كونري توفي بأمراض الشيخوخة الطبيعية بمن هم في عمره،كشف سبب وفاته أنه عانى أيضاً من مشاكل صحية أخرى.

سيقام له حفل تأبين خاص ونصب تذكاري

وبحسب موقع "إي أونلاين" ،وبحسب بيان عائلته الرسمي وزوجته ميشلين "91 عاماً" وولديه : جايسون وستيفان ،مات شون كونري أثناء نومه ،وبحسب ما قيل في 31 أكتوبر- تشرين الأول الماضي،سيقام له حفل تأبين خاص وسيتبعه إقامة نصب تذكاري لم يجر العمل عليه بعد جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.

هذا سبب وفاة شون كونري الحقيقي

وقد قام موقع " تي إم زي" بإلقاء الضوء على سبب وفاة النجم الأسكلتندي الحقيقي.

وكشف السبب الموقع يوم الأحد 29 نوفمبر- تشرين الثاني 2020 ،بعد أن حصل على شهادة وفاة النجم الأسكتلندي العالمي شون كونري ،وأزال الستار عن أسباب الوفاة الواردة فيها ،وزعم الموقع أن شون كونري حسب شهادة الوفاة ، توفي أثناء نومه جراء إلتهاب رئوي، وقصور في القلب ،والشيخوخة.

عانى من الزهايمر

وكشف أسباب وفاة النجم العالمي السير شون كونري بعد مرور شهر على رحيله عن عمر 90 عاماً،وبعد مرور أقل من شهر عن كشف زوجته ميشلين بمقابلة نادرة أجرتها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في الأول من شهر نوفمبر- تشرين الثاني أن زوجها الراحل شون كونري كان يعاني من الزهايمر.

كما قالت إنه لم يكن قادراً على التعبير عن نفسه في أيامه الأخيرة،وأنه مات بهدوء أثناء نومه كما كان يتمنى.

وأثنت ميشلين على زوجها الراحل كونري واصفةً إياه ب "نموذج الرجل المثالي".

واعترفت أن حياته بدونه ستكون صعبة للغاية.

يشار إلى شون كونري كان قد اعتزل التمثيل سنة 2003 بعد أن نال العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد في فيلم "بعيدا عن اللمس" سنة 1988.

وحظي بتكريم خاص من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،حيث منحته لقب سير،ووسام الفروسية عام 1999.

