ياسمين الخطيب بعد هزيمة الزمالك: الفريق يتم اغتياله عمداً

علقت ياسمين الخطيب على هزيمة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، ذلك من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

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وكتبت "الخطيب":" الزمالك يتم اغتياله واغتيال جماهيره عمداً، ومن ينكر ذلك مستفيد أو منافق ".

وتأهل فريق طلائع الجيش لنهائي كأس مصر، بعد تغلبه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بستاد برج العرب في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الطلائع لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر على حساب حامل اللقب الفائز بالبطولة الموسم الماضي.

وتقدم الطلائع بهدف لأحمد سمير في الدقيقة 36 ،وتعادل للزمالك شيكابالا في

الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، وفي الوقت الاضافي سجل الطلائع هدفين في الدقيقتين 92 و112 لاحمد سمير من ركلة جزاء والبديل عمرو مرعي.

يذكر أن، ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وًلدت لـ أم تركية لبنانية، و والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات "المطبعة المصرية"، ومؤلف كتاب الفرقان الذي أثار ضجة كبيرة.