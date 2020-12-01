بدون فواصل.. ياسر جلال من "الديب" لـ "ضل راجل"

قرر المخرج أحمد صالح ،إنطلاق تصوير مسلسله "ضل راجل" في منتصف الشهر الجارى والذى يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الدرامي خلال شهر رمضان القادم.

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واتفق جلال مع بطل العمل ياسر جلال والشركة المنتجة للعمل على خريطة تصوير قاسية للغاية حيث سيتم تكثيف عملية التصوير من اليوم الأول أمام الكاميرات ومنع الإجازات بشكل نهائى وذلك

رغبة من الجميع فى الانتهاء من تصوير المسلسل فى أسرع وقت وقبل حلول أيام شهر رمضان أو حدوث اى معوقات تخرج العمل من موسم دراما رمضان.

على جانب آخر يواصل ياسر جلال تصوير حلقات مسلسل "الديب"، والمقرر عرضه على منصة Watch it مطلع العام الجديد، حيث شارف على الانتهاء من تصوير

حلقاته والمسلسل ينتمي لأعمال الأكشن ويتكون من 8 حلقات فقط.

ويأتي ذلك بعد تأجيل مسلسله الذي كان من المقرر أن يخوض به الموسم الرمضان "خالد بن الوليد" بسبب صعوبته وحاجته الى التحضيرات والديكورات والملابس، بالإضافة الى وقت طويل من أجل تنفيذه.

جدير بالذكر أن ياسر جلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة" وشاركه البطولة مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومها نصار وأحمد خليل وإنعام سالوسة ورياض الخولي وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.