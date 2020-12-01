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متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم صورًا جديدة لها عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت نجوى كرم في الصور بإطلالة أنيقة جديدة، فتألقت ببنطلون وقميص من اللون الزهري الفاتح، ونالت صورها إعجاب المتابعين الذين تفاعلوا معها من خلال تعليقاتهم على الصور.
نفيد بالذكر أن نجوى كرم كانت قد أحيت في شهر نوفمبر المنصرم، أول حفل موسيقي لها منذ اجتياح فيروس كورونا العالم، وذلك في منتجع غراند حبتور في دبي.
وكانت نجوى قد أطلقت أغنية بعنوان “بيروت” كلمات روجيه فغالي، الحان وسام الأمير استديو وتوزيع داني الحلو، وذلك عربون محبة وأمل منها تجاه لبنان وعاصمته بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. نجوى كرم تتألق في أحدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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