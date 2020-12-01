بيتر دنكلينج.. من "صراع العروش" إلى عباءة مارفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الممثل الأمريكي بيتر دنكلينج في أعمال كثيرة ناجحة، منذ انتهاء دوره في مسلسل الفانتازيا الشهير Game of Thrones "صراع العروش".

والآن، ينضم الممثل الفائز بجائزة إيمي إلى طاقم فيلم Toxic Avenger "توكسيك أفنجر"، من إنتاج عالم مارفل السينمائي، حيث يتتبع الفيلم حياة البطل الخارق توكسي.

ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، سيشرف المخرج الأمريكي ماكون بلير على إخراج الفيلم الجديد.





يستوحى الفيلم القادم من سلسلة "ذا توكسيك أفنجر" التي صدرت عام 1984، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وصدر لها 3 أفلام سينمائية، ولعبة فيديو وسلسلة قصص مصورة من مارفل.





وتدور السلسلة حول صبي عثر الحظ يدعى ميلفن، يتعرض لحادثة خطيرة، إذ يسقط في بئر يحتوي على نفايات سامة؛ فيصبح متحولًا جينيًا يطلق عليه "توكسي"، ويبدأ استخدام قدراته الخارقة في نصرة المظلومين وضحايا التنمر، بسبب خبراته السيئة السابقة، ويصبح البطل المفضل للجميع لهذا السبب.