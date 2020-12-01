لأول مرة.. فرقة كورية تتصدر تصنيف "بيلبورد" الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت "بي تي أس" الكورية الجنوبية أوّل فرقة موسيقية تتصدّر أغنية لها بلغة أجنبية تصنيف "بيلبورد" الأمريكي لأفضل الأغنيات.

يأتي ذلك في آخر إنجاز يسجّل في رصيد هذه الفرقة الشبابية الناجحة.



وقد تربّعت أغنية "لايف جوز أون" المغنّاة بشكل رئيسي باللغة الكورية، على تصنيف أفضل مئة أغنية في الولايات المتحدة ("يو إس هوت 100") خلال أسبوعها الأول في هذه القائمة.

وأعلنت "بيلبورد" أن "لايف جوز أون" هي أول أغنية أجنبية تحتلّ الصدارة فور دخول التصنيف الذي يُعدّ منذ 62 عاما.

وباتت فرقة "بي تي إس"، واسمها مختصر لـ "بانجتان سونييوندان" ما معناه شباب الكشّافة المقاوم للرصاص، من أشهر الفرق الموسيقية منذ إطلاقها قبل سبع سنوات، محقّقة عائدات طائلة.

وتعدّ أيضا "لايف جوز أون" أوّل أغنية أغلب كلماتها بالكورية تتصدّر التصنيف.

ويعكس نجاح الفرقة الجاذبية المتنامية للثقافة الشعبية الكورية في أوساط الأمريكيين، خصوصا بعدما حصد فيلم "بارازايت" الكوري المدبلج أربع جوائز "أوسكار" في فبراير/شباط الماضي، بما في في ذلك جائزة أفضل فيلم.

وكانت الأغنية السابقة للفرقة "داينامايت" قد تصدّرت أيضا التصنيف الأمريكي فور دخولها في سبتمبر/أيلول الماضي، غير أن كلماتها هي بالكامل بالإنجليزية.

و"لايف جوز أون" هي ثالث أغنية للفرقة تتصدّر التصنيف في خلال ثلاثة أشهر وقد حقّقت "بي تي إس" هذا الإنجاز "أسرع من أيّ فنان منذ فرقة بيتلز"، بحسب ما أفادت "بيلبورد".