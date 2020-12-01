"الي شردك" جديد الفنان العراقي وليد الشامي

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان العراقي وليد الشامي أغنية جديدة بعنوان "الي شردك" من ألحانه وغنائه، وكلمات مشرف العتابي، توزيع ومكس وماستر حسام كامل وقام بتصميم الفيديو عمر جواد. وتقول كلماتها: الي شردك

درب الجابك يردك

والمن جايني شعندك

اجتني العافيه ببعدك

الي شردك ولا ودك

ترد لقليبي شحدك

لذيج ايامي شيردك

نسيت همومي من بعدك

ولا ودك ياخي افهم

قلبي اصلاً ولا مهتم

نساك وبيك ما يحلم

وعلى اشكالك ولا يندم

الي شردك ولا نرهم

انا وياك ما نرهم

صرخة ضيم ما تنضم

عشرة اعمى وي ابكم

ولا نرهم الف مشكور

الف مشكور لا تسلم

لاتبجي عليه دم

قليبك وانا اعرفنه

لايندم ولا يرحم الف مشكور

غشيم قليبي وتعلم

اخرس جان وتكلم

والمخبلني عاش شلون

فتره وياك وتأقلم

يذكر أن الشامي من الأسماء التي لمعت في سماء الأغنية العراقية والعربية، و تتلمذ على يد اكبر الأساتذة في العراق، و أصبح ملماً بالمقامات العراقية، كما يستعد لإطلاق مجموعة من أغانيه الجديدة قريباً.

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