غدًا.. افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تنطلق غدًا "الأربعاء" فعاليات الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث يعرض الفيلم البريطاني "The Father" للمخرج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا.

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يشارك في بطولة الفيلم حاصد جوائز الأوسكار والبافتا، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، ونجمة الأوسكار العالمية أوليفيا كولمان، والفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر.



وفي سياق متصل ‏انتهى الفنان تامر حسني من كافة الترتيبات الخاصة مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم أغنية خاصة في حفل الافتتاح، كما يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في تقديم الحفل.

حظى الدورة الجديدة من المهرجان بمشاركة عدد كبير من الأفلام المعروضة يصل إلى 83 فيلما من 48 دولة، بينها 67 فيلما طويلا، و17 فيلما قصيرا، ويعرض من بينها 13 فيلما (عرض أول) عالمى و7 أفلام عرض دولى و52 فيلما عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و6 عروض أولى فى أفريقيا والدول العربية.

أولها فيلم الافتتاح «الأب» للمخرج فلوريان زيلر بطولة الممثلين المرشحين للاوسكار آنتونى هوبكنز، أوليفيا كولمان ومن المقرر أن يحضر ابطال الفيلم.

أما الأفلام المشاركة فى المهرجان وتتنافس على الجوائز، أولها أفلام المسابقات الدولية وتتنافس على جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) مقدمة من شركة باديا – بالم هيلز بقيمة 15.000 دولار، وجائرة أفضل فيلم عربى والذى تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربى يتم اختيار الفيلم فى أى من المسابقات الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع

النقاد)، والجائزة مقدمة من شركة سبيد لاب بقيمة 10.000 دولار، وجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر. مقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيمة 50 ألف جنيه، جائزة NUT

وجائزة لأفضل فيلم يمثل المرأة، مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية وقيمتها 10 آلاف دولار، وجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير قيمتها 5 آلاف دولار مقدمة من منصة Watch It.

أما جوائز المسابقة الدولية يتنافس عليها الهرم الذهبى لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة)، والهرم الفضى – جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج، والهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل وممثلة وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى.

ويتنافس على هذه الجوائز افلام المكسيكى «50 أو اثنان من الحيتان يجتمعان على الشاطئ»، والمجرى «الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى»، والفرنسى «الذاكرة»، واليابانى « تحت السماء المفتوحة، والبريطانى «التيه»، والفرنسى جاجارين، والمصرى حظر تجوال والبلغارى دروس فى اللغة الألمانية، والدنماركى شرطة، والمصرى عاش يا كابتن، والمصرى عنها والفلسطينى غزة مونامور، والبريطانى مؤتمر، والصينى مويرداوجا والكندى نادية الفراشة.

أما افلام القسم خارج المسابقة فهى الأمريكى «أرض الرحل»، والروسى «أرض الرحل»، والفرنسى «أوندين» والهندى «المريد»، والإيطالى «الحرب والسلام»، والبلغارى الخوف، والرومانى طباعة بالاحرف العلوية، والأمريكى موجول ماولكى والمكسيكى نظام جديد.

اما جوائز مسابقة آفاق السينما العربية، فتمنح لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية الجوائز التالية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى، وتمنح للمخرج، وجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن فيلم غير روائى، وجائزة أحسن أداء تمثيلى.

ويتنافس عليها الفرنسى «تحت السماوات والأرض»، و«حد الطار»، وخريف التفاح والمصرى ع السلم، والمغربى ميلوديا المورفين والفرنسى نحن من هناك.

اما مسابقة أسبوع النقاد الدولى فتمنح جوائز شادى عبدالسلام لأحسن فيلم وتُمنح للمخرج، وجائزة فتحى فرج للجنة التحكيم الخاصة، ويتنافس عليها الفرنسى ازرع الريح والبرازيلى اسمى بغداد والصينى الأفضل لم يأت بعد والمجرى دوامة والهولندى ذهب والمكسيكى الصيف الأبيض والفرنسى مجرة اندروميدا.

أما جوائز مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة، فهى جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وكذلك جائزة لجنة التحكيم الخاصة، ويتنافس عليهم الفيلم الكوبى «ايزابيل»، وكازاخستانى «تاريخ الحضارة»، والمصرى «الحد الساعة خمسة» و«حنة ورد»، و«الراجل اللى بلع الراديو» والاسترالى «الحرفى»، والنمساوى «الحياة على الهامش»، والروسى «خرشاتوف، والفينزويلى الدوامة الحمراء وحنة ورد، والفرنسى عضيت لسانى والليلة الدائمة والسويسرى المباراة والسعودى «من يحرقن الليل» والتونسى «نور» وخارج المسابقة الإيطالى زهور زهور زهور، والبلجيكى ستاشر، والمصرى «واحدة كده».

أما فى العروض الخاصة فيعرض الفيلم الأمريكى «الأب يلعب نفسه»، والفرنسى «التربة الحمراء» واللبنانى «عالم التليفزيون» والفرنسى «القلعة» والروسى «يوميات الحصار»، وفى قسم عروض منتصف الليل التى تعرض بعد منتصف الليل يعرض الفرنسى «تيدى» والكندى «حقيقة» والألمانى «سكون» والاسبانى «طفل» والبريطانى «عرض ثانوى» والمصرى «عمار» من كوريا الجنوبية «وحوش تتشبث فى القش».

وضمن عروض البانوراما الدولية يعرض الأمريكى «أحد تلك الأيام» واليابانى «بجعة منتصف الليل» والدنماركى «البرارى»، واليونانى «تفاح»، والفرنسى «الحرب الثالثة» والايرلندى «خدم»، والفيتنامى «على طول البحر»، ومن كوسوفو «منفى» والنيجيرى «هذه رغبتى».

فعاليات واحتفالات

يحتفل المهرجان بمئوية «فدريكيو فيللينى»، أحد أبرز المخرجين فى تاريخ السينما، بالتعاون مع المركز الثقافى الإيطالى، ينظم المهرجان احتفالية خاصة للاحتفاء بفيللينى، من خلال عرض مجموعة من أعماله وإقامة معرض خاص لكواليس أفلامه.