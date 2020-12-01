صلاح عبد الله حول استضافته في "كلمة أخيرة" .. الليلة مع الحديدي بعد الكورة ما تخلص يا سيدي

يحل الفنان الكبير صلاح عبد الله، الليلة ضيفاً على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة ON.

وروج "عبد الله" لهذا اللقاء، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب: الليلة دي .. مع الحديدي .. وبعد الكورة ماتخلص ياسيدي .. كلمة أخيرة ليكوا وعليكوا باللي لينا

واللي علينا ".

وفي سياق آخر، أوشك النجم الكبير صلاح عبد الله على الإنتهاء من تصوير مسلسل الجديد "هجمة مرتدة"، من بطولة النجم أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوى، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، مايان السيد وخالد أنور، ومن المتوقع له

المنافسة بقوة خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلاً عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان قد كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال36، الفنان الكبير صلاح عبد الله، وذلك ضمن فعالياته بحضور عدد كبير من النجوم وأبرزهم، عزت العلايلي، محمود حميدة، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، والإعلامية بوسي شلبي.