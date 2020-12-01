صور.. نجوم مسرح مصر يحتفلون بزواج "محمد توب" علي السوشيال ميديا

أقام أمس النجم محمد توب، أحد نجوم فريق مسرح مصر، حفل زواجه الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، وبالأخص فريق مسرح مصر اللذين قدموا التهنئة لزميلهم، عبر حسابتهم الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي .

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قام مصطفي خاطر بنشر صورة له مع توب وزوجته من حفل الزفاف، من خلال صفحته على موقع الإنستجرام، معلقاً عليها: "ألف مبروك يا توب يا أعز الصحاب كان يوم زي العسل والناس كلها كانت فرحانة بيك ربنا يخليكم لبعض".

ونشرت سارة درزاوي صورتها مع العروسين معلقةً عليها: "الف مبروك يا توب يا أخويا يا عشرة العمر يا طيب... ربنا يكرمك انت وندى في حياتكم ويهنيكم ويحفظكم ويرزقكم الذرية الصالحة".

أما مصطفى بسيط فقد علق على صورته: "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.. اليوم من أوله مبروك يا

توب أنت وندى وربنا يباركلك لكم ويرزقكم بالذريه الصالحه #فرحه_التوتى ".



كما نشر حمدي الميرغني صورة العروسين معلقًا عليها: "مبروووك ياخويا وعشرة العمر وربنا يرزقكم بالذرية الصالحة يارب ويبعد عنكم كل شر".

ونشر أنور صورة وعلق عليها قائلاً: "مبروووووووك ياتوب ألف مبروووووك ياحبيبي".

الجدير بالذكر أن مسرح مصر نوع جديد من المسرحيات على شكل حلقات، بحيث تكون كل حلقة باسم ومضمون مختلف في إطار كوميدي ترفيهي ساخر، عُرِض لأول مرة في 17 يناير 2014. وتوالت العروض أسبوعيًا على المسرح إلى أن وصل إلى 21 عرضًا، وقد لاقى نجاحًا واسعًا في الشارع المصري مما حفز الفرقة على عرض موسم ثاني، وقد تم عرض الموسم الثاني على نفس المسرح في 21 نوفمبر 2015، وتوالى نجاح الفرقة

الشيء الذي دفعهم إلى موسم ثالث عُرض أول أيام عيد الفطر بتاريخ 28 أغسطس 2015 على مسرح جراند نايل تاور بمدينة جاردن سيتي. فيما بدأت الفرقة بعرض عروض الموسم الرابع ابتداءا من أول أيام عيد الفطر بتاريخ 6 يوليو 2016 على نفس المسرح.

وانطلقت عروض الموسم الخامس في 24 يونيو 2017 الموافق لأول أيام عيد الفطر على نفس المسرح. فيما تم عرض أولى حلقات الموسم السادس (الموسم الرابع بالنسبة لإم بي سي مصر) أول أيام شهر رمضان 1439 الموافق ليوم 17 مايو 2018 الموافق لاول ايام عيد الاضحى 21 اغسطس وانطلقت عروض الموسم السابع والاخير في 11 اغسطس 2019 الموافق لاول ايام عيد الاضحي المبارك.

العروض من بطولة الفنانين أشرف عبد الباقي، علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد أنور، دينا محسن وكريم عفيفي، وعدد من الوجوه الشابة. ومن تأليف وإخراج السيناريست المصري نادر صلاح الدين.

عُرض الموسم الأول والثاني على قناة الحياة تحت اسم تياترو مصر، قبل أن تحصل قناة إم بي سي مصر على حقوق بث الموسم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مع تغيير الاسم إلى مسرح مصر.