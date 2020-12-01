إصابة محمد نشأت مذيع راديو"9090" بفيروس كورونا

أعلن الفنان والإعلامي محمد نشأت، المذيع براديو "90 90"، ومقدم برنامج "ساخر" على قناة النهار، إصابته بفيروس كورونا، حيث وأجرى مسحة بإحدى المستشفيات، وثبت إيجابيتة.

وقبل يومين، نشر حساب يحمل اسم الإعلامي محمد نشأت، "كوميك" عبر "فيس بوك"، بشأن إصابته بدور برد، والتخوف من إصابته بكورونا بشكل كوميدي.

يذكر أن محمد نشأت شارك ، في

عدد من الأعمال الفنية خصوصًا وأنه خريج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفنى التي أشرف عليها المخرج خالد جلال، ، منها "صعيدي رايح جاي"، و"في شقة مصر الجديدة"، و"الدساس"، و"هروب ضطراري"، و"ضغط عالي".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها محمد نشأت "الميزان" مع غادة عادل وأحمد فهمي وباسل الخياط، و"أريد رجلا" مع

إياد نصار، أحمد عبدالعزيز، ظافر عابدين، ميرنا المهندس، و"سبع أرواح" مع خالد النبوي، وإياد نصار، و"بعد البداية" مع طارق لطفي، بخلاف مسلسلات "جراب حواء"، و"تحية طيبة وسعد"، و"العيادة"، و"بدر وبدرية"، و"جمهورية نعمات".

ومن جانب أخر يقدم محمد نشأت، تجربة تليفزيونية مختلفة على شبكة تليفزيون "النهار"، من خلال تقديم برنامج كوميدي يدور في إطار سياسي ساخر، يحمل اسم "ما وراء البرنامج".

ويتناول البرنامج أبرز القضايا التي تشهدها الساحة، بشكلٍ ساخر، ويظهر معه مجموعة من المُمثلين الشباب، لتجسيد بعض المشاهد، من إخراج هاني حمدي.