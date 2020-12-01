كشف صناع مسلسل "نسل الأغراب" عن أول صورة من كواليس التصوير، للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، من إخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.
وإنطلق، اليوم الثلاثاء، تصوير أولى مشاهد مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامي، والذي من المقرر طرحه خلال الماراثوم الرمضاني المقبل، حيث سافر "سامي" مع فريق عمله منذ أيام إلى سوهاج لإجراء بعض البروفات النهائية قبل إنطلاقالتصوير.
وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار درامي إجتماعي، حيث يتناول قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.
الملحمة الدرامية التي يقوم ببطولتها كل من أحمد السقا وأمير كرارة في أول تعاون درامي يجمع الثنائي بعد النجاحات الكبيرة التي حققها كل منهما بشكل منفرد ويشاركهم البطولة كل من مي عمر، وإدوارد، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد
مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الثاني بين السقا وسامي بعد نجاحهم في "ولد الغلابة" والتعاون الأول بينهم مع أمير كرارة في التليفزيون.
يذكر آن، أخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "البرنس" الذي شارك به الموسم الرمضاني الماضي، وتدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع، المسلسل من بطولة:" أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد داش .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أول صورة من كواليس تصوير "نسل الأغراب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.