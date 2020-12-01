Rooofa يُطلق أغنيته الأولى "El Keya"

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"الخليج 365" من بيروت: بعد إنضمامه إلى شركة "Universal Music MENA" أطلق مُغنّي الراب الجزائريّ Rooofa أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "El Keya"وهي من كلماته والحانه.

يتحدّث Rooofa في هذه الأغنية عن أهميّة المُثابرة وتخطّي المصاعب لتحقيق أهداف مُهمّة في الحياة، ويصفها كوسيلةٍ إستخدمها للتعايش مع الألم الذي شعر به عندما ترك عائلته وبيته والجزائر وطنه الأمّ.

"كتبت "El Keya" فور وصولي إلى مدينة الدوحة في قطر لأعبّر عن الحنين وألم الفراق الذين شعرت بهما. فهي تُجسّد الجرح الذي تركته الهجرة في قلبي "قال Roofa .

يُذكر أنّ أغنية"El Keya" صُوّرت على طريقة الفيديو كليب، وعن العمل المُصوّر قال Rooofa أنّه ينقل التناقض بين الجمال الطبيعيّ الذي تركه وراءه في الجزائر وجمال مدينة الدوحة المُعاصر وختم بالقول:" إنّ عقلي اليوم هو من يحسم قراراتي بعد أن كانت العاطفة هي سيّدة الموقف والكليب يجسّد أيضاً هذا التغيّر".



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