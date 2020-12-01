محمد قماح لحبيبته: "أنا مش نجيب ساويرس"

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان المصري محمد قماح أغنية جديدة بعنوان "أنا مش نجيب ساويرس" من غنائه والحانه وتوزيعه وكلمات أحمد مرزوق. وحققت الأغنية مليون وربع المليون مشاهدة منذ طرحها بالأمس.

وتم تصوير العمل في حديقة "زد" في منطقة السادس من أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، التي يملكها ساويرس، وهي من إخراج إيهاب بهجت.

وفي الأغنية، تظهر صورة ساويرس على الدولارات وورق اللعب، وحرص صناعها على توجيه الشكر له في الشارة.

وكان قماح قد صرح بأنه عرض الأغنية على ساويرس وأخذ موافقته على تصويرها، فأعجبت الأخير وعرض المساهمة في إنتاجها لتظهر بشكل لائق.

يذكر أن قماح عرف طريقه الى الشهرة خلال مشاركته في برنامج ستار اكاديمي بنسخته الرابعة لكنه لم يوفق في الوصول الى النهائيات.

أصدر أول فيديو كليب عام 2008 بعنوان "كل ما فكر"، تلاه فيديو كليب آخر بمناسبة عيد الأمهات "ملكة في حياتي"، ثم فيديو كليب ثالث أصدره لنصرة فلسطين بعنوان "حلمنا وحيد"، وفيديو كليب وطني آخر "آلو إنها أمّ الدنيا"، ثم ألبوم "نقلة في حياتي"، وألبوم "ليالي زمان" عام 2019.

تزوج عام 2018 من فتاة من خارج الوسط الفني، والتي الهمته لصناعة أغنية "أنا مش نجيب ساويرس".

