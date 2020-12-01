آلة حلاقة من الثمانينات سرّ جورج كلوني للعناية بالشعر خلال فترة الإغلاق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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واشنطن: نجح جورج كلوني في الإبقاء على تسريحة شعره المفضلة رغم إغلاق صالونات الحلاقة خلال تدابير الإغلاق لمكافحة وباء كوفيد-19، إذ إن النجم الهوليوودي يقصّ شعره الشائب بنفسه بواسطة جهاز يعود للثمانينات هو كناية عن آلة حلاقة شفّاطة.

وقد كشف الممثّل الأميركي البالغ 59 عاماً عن سرّه هذا الأحد خلال مقابلة مع قناة "سي بي اس"، قائلا "أقصّ شعري بنفسي منذ الخامسة والعشرين من العمر. وشعري كالقشّ يسهل قصّه ولا مجال للخطأ".

وأضاف كلوني مبتسماً أنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز "فلووبي" وهي آلة لجزّ الشعر مرفقة بشفّاطة حقّقت رواجاً واسعاً في الثمانينات عبر المبيعات التلفزيونية في الولايات المتّحدة.

وصرّح نجم مسلسل "إي آر" سابقا للصحافية التي بدا عليها التعجّب "ما زلت أحتفظ بالجهاز ولا يستغرقني قصّ شعري أكثر من دقيقتين".

وأجرى الممثّل هذه المقابلة في إطار الحملة الترويجية لفيلمه الجديد "ذي ميدنايت سكاي". وغرّد طاقم إنتاج الفيلم معلّقا على تصريحات كلوني "لا يمكننا لا أن نؤكّد ولا أن ننفي إستخدام جهاز فلووبي في موقع التصوير".