شكرا لقرائتكم خبر عن صور واتس آب النجوم بتقول كلام وحكايات.. نيللى بجوار مجدى يعقوب.. هيثم زكى على تليفون ناهد السباعى.. شمس البارودى بدون حجاب فى بروفايل حسن يوسف.. روبى نظرتها شقية.. وهنيدى طفل مليان.. عائشة الكيلانى بعد العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - دلال عبدالعزيز مع صديقاتها وسمير صبرى بالطربوش وحسن أرابيسك مع والدته

- ناهد فريد شوقى تضع صورة وحش الشاشة وهدى سلطان وزكى فطين مع كلبه

-أنتريه يوسف شعبان وكفوف سوسن بدر ويسرا وليلى والهام بدون صور

تعبر الصور أكثر من التعبير بالكلمات وتحمل دلالات أكثر مما تحملها مئات العبارات. وكثيرا ما تعبر الصور التى يضعها الشخص على ملفه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى وما يطلق عليه صورة البروفايل التى توضع على الفيسبوك أو الواتس آب عن الكثير من المعانى والدلالات والأفكار ، وهكذا تعبر صور نجوم الفن عن بعض الدلالات والأفكار والمشاعر.

وفى هذا التقرير نقرأ عددا من أفكار النجوم من خلال الصور التى وضعها كل منهم على تطبيق الواتس آب الخاص به.

وكانت من الصور التى تعبر عن مزيج من مشاعر الحزن والوفاء تلك الصورة التى وضعتها الفنانة ناهد السباعى، حيث وضعت على تطبيق واتس آب الخاص بها صورة تجمعها بصديق عمرها وطفولتها الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، وهى تضع هذه الصورة منذ وفاته ولم تغيرها حتى الآن.



هيثم زكى على واتس اب ناهد السباعى



وحش الشاشة وهدى سلطان على تليفون ناهد فريد شوقى

أما والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى فتعبر صورة الواتس آب الخاص بها عن قصة الحب بين والديها وحش الشاشة الفنان فريد شوقى، والفنانة الكبيرة الجميلة الراحلة هدى سلطان، حيث وضعت الابنة صورة لوالديها فى مرحلة الشباب.



صورة شمس البارودى على تليفون حسن يوسف



صورة الزفاف على واتس آب شمس البارودى

بينما وضع الفنان الكبير حسن يوسف صورة لزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى قبل اعتزالها وارتدائها الحجاب، فيما وضعت الزوجة المحبة التى وهبت حياتها بعد الاعتزال للعبادة والتفرغ لأسرتها صورة تجمعها بحبيب عمرها الفنان حسن يوسف من حفل زفافهما.



أنتريه يوسف شعبان على تليفونه

أما الفنان الكبير يوسف شعبان فوضع صورة من صالون منزله الذى يضم صورة كبيرة له فى منتصف الغرفة، بينما وضع الفنان والإعلامى الكبير سمير صبرى صورة له بالطربوش وهو طفل.



سمير صبرى طفل بالطربوش



دلال عبدالعزيز مع صديقاتها

ووضعت الفنانة دلال عبدالعزيز التى تحظى بمحبة وشعبية كبيرة سواء من الجمهور أو بين زملائها فى الوسط الفنى وتتمتع بصداقات عدد كبير من الفنانين صورة لها مع عدد من أقرب صديقاتها، ومنهن الفنانة الكبيرة ميرفت أمين والإعلامية بوسى شلبى، فيما وضع زوجها الفنان الكبير سمير غانم صورة له فى حالة تأمل واسترخاء.



صورة واتس آب سمير غانم صورة واتس آب سمير غانم



لبنى عبدالعزيز

ووضعت هاميس الفن الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز صورة لها من مرحلة الشباب.



بروفايل سوسن بدر

فيما وضعت الفنانة سوسن بدر صورة رمزية ليد مصرية سمراء فى وضع التصفيق .



نيللى مع مجدى يعقوب على تطبيق الواتس آب نيللى مع مجدى يعقوب على تطبيق الواتس آب

أما الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى فوضعت على تطبيق الواتس آب الخاص بها صورة تجمعها بطبيب القلب العالمى مجدى يعقوب مكتوب عليها " مش بس حتنقذ حياة طفل حتنقذ حياة عائلة".



نجوى إبراهيم مع الرئيس السيسيى نجوى إبراهيم مع الرئيس السيسيى

أما الإعلامية والفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم فقد وضعت على تطبيق الواتس آب صورة بين عدد من الأطفال وهى تسلم على الرئيس السيسى فى أحد اللقاءات.



صورة عائشة الكيلانى على تطبيق الواتس آب الخاص بها صورة عائشة الكيلانى على تطبيق الواتس آب الخاص بها

ووضعت الفنانة اللكوميدية الكبيرة عائشة الكيلانى صورة حديثة لها بعد إجراء جراحة بأسنانها، وغير الفنان الكوميدى محمد هنيدى صورة الواتس اب الخاص به ، فوضع صورة طفل ممتلئ يضحك بدلاً من صورته، أما الفنانة الجميلة روبى فوضعت صورة طبيعية لها دون بهرجة تحتفظ فيها بابتسامتها الشقية المميزة.

صورة روبى ونظرة شقية على الواتس آب



صورة واتس اب محمد هنيدى



زكى فطين عبدالوهاب وكلبه

الفنان مجدى عبيد يضع صورة أبو الروس

ووضع الفنان زكى فطين عبدالوهاب صورة له مع كلبه الخاص الضخم، ووضع المطرب حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك صورة تجمعه بوالدته ، فيما وضع الفنان مجدى عبيد صورة له وهو يجسد شخصية أبو الروس فى مسلسل حديث الصباح والمساء، ووضعت الفنانة روجينا صورة لها بكامل أناقتها وهى ترتدى فستان سهرة أحمر، ووضعت سهر الصايغ صورة لها إلى جوار والدها



الفنان حسن فؤاد مع والدته بصورة الواتس آب الفنان حسن فؤاد مع والدته بصورة الواتس آب



سهر الصايغ مع والدها



صورة الواتس آب الخاص بروجينا صورة الواتس آب الخاص بروجينا

بينما لم يضع عدد من كبار الفنانين أى صور على تطبيق الواتس آب الخاص بهم، ربما كوسيلة للتمويه أو لعدم الاهتمام باستخدام التطبيق من الأساس ومنهم الفنانين : محمد صبحى وانعام سالوسة ويسرا وليلى علوى وإلهام شاهين وصابرين والسقا.