شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد طرح أغنية"الفرق كبير":قبلت فيها أن أترك آثار جروحى وبواقى دمعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة السورية أصالة عن سعادتها الكبيرة بعد طرح أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير"، والتي تتعاون بها للمرة الأولى مع المستشار تركى آل الشيخ، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز، وعلقت أصالة علي فيديو الأغنية الذى نشرته عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"صباح النّجاح والمحبّة والقرابة الّتي ألّفت بين أرواح المحبّين .. صباح ينتشل الوقت من قاع السّكوت لأحرف ترتّبت لتعبّر عنّ مكنونها وترافقها آلات معها غنّت وترجمت باقي القصّه دون كلام ".

وتابعت :"قبلتُ فيها أنّ أتّرك آثار جروحي وبواقي دمعي بصوت هذه المرّه امّ يرضى أنّ يصدّ هذه المشاعر خلفه وكعادتها منّ وراءه تختبئ .. نتشارك معاً جميع تفاصيل الحياة بمرّها وحلوها .. شكراً أحبّتي على دفء مشاعركم وكلّ امتناني للطيّب الغالي أبو ناصر على اختياري لأغنية أعجبتني جدّاً كما أعجبتكم ، والشّكر موصول للأستاذ نوّاف عبد الله على لحن صاغه بسلاسة صعبه .. ولصديقي العزيز خالد عزّ محبّتي وامتناني لإتقانه دائماً توزيع الحروف الموسيقيّه بالشّكل المثالي".

فى سياق مختلف تستعد النجمة السورية أصالة نصرى، لإحياء حفل غنائي على طريقة "أون لاين"، يوم الجمعة الموافق 4 من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل الكثير من محبيها، خاصة وإنها تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعه ومتميزة من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى.

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.