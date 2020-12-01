شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يشارك في بطولة "اللى ملوش كبير" مع ياسمين عبد العزيز والعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمود حافظ في بطول مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل منتصف شهر ديسمبر الحالي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وفى سياق آخر، يواصل حافظ تصوير مشاهده في أحداث مسلسل أحمد صلاح حسنى، الذى تدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، اخراج أحمد سمير فرج، حيث يجسد شخصية محورية في احداث المسلسل ، ويشارك فى بطولة المسلسل إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، أمانى كمال وعماد رشاد وبسام رجب وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كما أوشك حافظ على الانتهاء من تصوير باقى مشاهد في مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف باهر دويدار، اخراج أحمد علاء، وإنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولته كلم من هند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

ويعرض حالياً لمحمود حافظ، مسرحية الوصية على المسرح القومى، من اخراج خالد جلال، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين.