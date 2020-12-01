شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل فراشة السينما.. صورة نادرة جمعت سامية جمال مع شادية من السبعينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، ذكرى وفاة فراشة السينما الرقيقة الفنانة سامية جمال، التى رحلت عن دنيانا يوم الأول من ديسمبر عام 1994، حيث نشروا عبر حسابهم على انستجرام، صورة نادرة من أرشيف مجلة الموعد اللبنانية، جمعت الراحلتين شادية وسامية جمال، التقطت فى فترة السبعينات من القرن الماضى، وقالوا إنه كانت هناك صداقة قوية بين الفنانة شادية والفنانة سامية جمال على مر سنوات طويلة، لكن لم يجمعهما إلا فيلم واحد وهو زقاق المدق.



سامية جمال وشادية

وفى مثل هذا اليوم الموافق 1 ديسمبر من عام 1994، رحلت عن عالمنا فراشة السينما الرقيقة الفنانة سامية جمال، بعد حياة حافلة بالفن ، وكونت خلال حياتها الفنية ثنائيا استعراضيا مع الفنان الكبير فريد الأطرش وقدمت العديد من الاستعراضات الراقية والمبهرة.

اعتزلت سامية جمال الرقص لفترة طويلة، لكن استطاع سمير صبرى إقناعها بالعودة للعمل فى فرقته الاستعراضية بعد أن وصلت لسن الستين، وفى حوار تحدث الفنان الكبير عن تفاصيل هذه العودة وكيف أقنع الفراشة بالمشاركة فى فرقته الاستعراضية، قائلا: "علاقتى بسامية جمال، بدأت منذ كنت أزور رشدى أباظة خلال فترة زواجهما، وكانت زوجة جميلة وطيبة وراقية، ظلت 17 عاما تقول أنا مدام رشدى أباظة، وبعد طلاقها منه ووفاته غرقت شقتها بسبب انفجار ماسورة مياه، وكانت حالتها المادية متعثرة، خاصة أنها كانت متكفلة بشقيقتها وأبناء شقيقتها الخمسة، فخطر لى خاطر بإعادتها للرقص من خلال فرقتى الاستعراضية".