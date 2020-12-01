شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإثارة فى الكليب .. مشاهدات مخيبة لأغنية جينيفر لوبيز الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية جينيفر لوبيز الجديدة In The Morning أرقاما مخيبة للآمال، فالأغنية طرحت منذ يومين وحتى الآن لم تحقق سوى 477 ألف مشاهدة على يوتيوب، وهو رقم لا يذكر بالنسبة لأغاني جي لو، خاصة أن النجمة قدمت دعاية مثيرة فى الأغنية، وظهرت فى بعض المشاهد عارية.

وكانت النجمة العالمية جينفر لوبيز قد كشفت عن صورة من جلسة تصوير جديدة، لتصدرغلاف مجلة، وظهرت لوبيز عارية بالكامل في الصورة التي كشفت عنها من خلال الانستجرام الخاص بها.

شوهدت جينيفر لوبيز مؤخرا برفقة خطيبها أليكس رودريجيز متوجهان إلى عطلة عيد الشكر مع توأم جي لو البالغين من العمر 12 عامًا ماكس وإيمي، وذلك وبعد تم انتقادهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسفرهم على متن طائرة خاصة إلى نيويورك للاحتفال بعيد الشكر بعد أن ناشد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكيين عدم السفر لقضاء العطلة وسط زيادة في حالات COVID-19.