شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شرقاوي مديرا لفرقة مسرح "المواجهة والتجوال" بالبيت الفني للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تعيين المخرج محمد شرقاوي مديرا على فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح .

و قد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته البالغة بتولي المخرج محمد شرقاوي مهمة ادارة فرقة مسرح المواجهة و التجوال التي ساهمت و بقوة في تحقيق العدالة الثقافية و ان تصل عروض البيت الفني لاقصى المناطق بعدا عن القاهرة، مؤكدا على ثقته الكبيرة في قدرات المخرج محمد الشرقاوي و أفكاره وخططه المستقبلية للفرقة .

جدير بالذكر أن المخرج محمد شرقاوي كان قد تولى الاشراف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح عامي ٢٠١٨،٢٠١٩، وهي الشعبة التي تحولت لفرقة مسرح المواجهة والتجوال بعد ذلك ، وسافرت من خلالها عروض البيت الفني للمسرح الى عدد كبير من القرى والنجوع و المدن الحدودية ، كان أهمها طور سيناء و حلايب و شلاتين .