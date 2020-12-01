شكرا لقرائتكم خبر عن رامي بركات يكشف عن صور نادرة مع شقيقه هيثم أحمد زكى: "جنود هالة فؤاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، عن مجموعة صور نادرة تجمعهما في مرحلة الطفولة والشباب، وشارك رامي الصور مع متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، وظهر في إحدى الصور وهو وراء أخيه علي ظهر حصان، مصحوبة بتعليق :"جنود هالة فؤاد"، في إشارة إلى والدتهما الفنانة الراحلة هالة فؤاد.



رامي بركات

وكان رامى بركات الأخ الأصغر للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، قد أكد فى تصريح صوتى، أنه ملتزم بتسليم مقتنيات الإمبراطور أحمد زكى إلى وزارة الثقافة، مشيراً إلى أنه يرفض تماماً بيع أو التصرف فى مقتنيات زكى لأى جهة، بعد تداول أخبار أن عائلة زكى تدرس بيع مقتنيات الفنان الكبير أحمد زكى، خاصة أنه هناك ورثة، إلا أن رامى بركات حسم الأمر، وتعهد بتسليم تلك المقتنيات إلى وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة ايناس عيد الدايم.



رامي بركات وهيثم أحمد زكي



هيثم أحمد زكي



رامي بركات

وفي وقت سابق، احتفل رامى بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مؤخرا بخطوبته في جو عائلي بسيط، وظهر رامي وعروسته، في حفل الخطوبة داخل المنزل وخلفهما صورة والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد تزين الحائط.

رامي بركات، هو الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن عالمنا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وتزوجت الفنانة هالة فؤاد من الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي"، ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.