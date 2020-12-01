شكرا لقرائتكم خبر عن "الشنطة" فيلم كوميدي يجمع بين بيومي فؤاد وشيرين ونجوم بـ100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صناع فيلم "الشنطة" للنجم الكوميدى بيومى فؤاد والفنانة شيرين منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير المشاهد الأولى من الفيلم ومن المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام، فهو من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي.

فيلم "الشنطة" تأليف تامرعبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

من ناحية أخرى يشارك النجم بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى يواصل تصويره حالياً في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلى علوى في فيلمها الجديد "ماما حامل"، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية في مدينة الشيخ زايد، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل.