شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يوجه رسالة لأصحابه بعد حفل عيد ميلاده: أنتم أحلى رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم حميد الشاعرى، بعيد ميلاده الـ59، منذ أيام حيث أنه من مواليد 29 نوفمبر، وذلك فى حفل حضره هشام عباس وحسام حسنى ومصطفى قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفى شوقى وعمر كمال، إضافة إلى عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه، ونشر حميد الشاعرى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من عيد ميلاده، وكتب فى تعليقه عليها:" لكل أصحابي الرزق أنواع وأنتم ياصحابي أحلى رزق من ربنا ليا شكرا على أجمل يوم".



حميد الشاعرى عبر انستجرام

وكان المطرب عمر كمال، قد شارك فى حفل عيد الميلاد، وأدى أغنية "انزل يا جميل" للمطرب وليد توفيق، فيما التف حوله حميد الشاعرى وعدد من كبار النجوم المشاركين فى الحفل، كما نشر عمر كمال، مقطع فيديو مصور من حفل عيد الميلاد أثناء أدائه الأغنية، وذلك عبر حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك".



حفل عيد ميلاد حميد الشاعرى

وحميد الشاعرى مواليد 29 نوفمبر1961، ولد لأب ليبى وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ فى أسرة كبيرة وتوفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر.

يشار إلى أن المطرب مصطفى قمر، حرص على الاحتفال مبكرًا بعيد ميلاد صديقه حميد الشاعرى، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حينما نشر صورة لـ حميد، وعلق عليها بكتابة: "عيد ميلاد حميد الشاعرى أخويا الغالى ياترى حيتعمل فى انهى مكان؟.. كل سنة وأنت بألف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يا بابا".