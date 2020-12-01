بيومي فؤاد وشيرين يستعدان لتصوير فيلم "الشنطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستعد الفنان بيومي فؤاد لتصوير أحداث فيلمه الجديد "الشنطة"، خلال منتصف الشهر الجاري.
الفيلم من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيري ومحمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.
وقال تامر عبدالمنعم أن الفيلم "الشنطة" سيكون مفاجأة للجمهور لأنه ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الكوميدي وهذه النوعية من الأفلام تعجب الجمهور.
وأضاف بدأنا التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة على أن يعرض الفيلم خلال إجازة نصف العام.
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