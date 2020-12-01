شاهد .. أحمد زاهر يستأنف تصوير "لؤلؤ"

يستأنف أبطال مسلسل لؤلؤ تصوير مشاهد العمل المتبقية، ونشر الفنان أحمد زاهر على صفحته على صفحته بانستجرام صورة من كواليس العمل تجمعه مع مي عمر كاتبا عليها: انتظرونا.."قريبا".

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وتدور أحداث المسلسل فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى

عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.



الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر ، شارك فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، أنعام الجريتلى وإنتاج شركة سينرجى.