تعرض المنتج محمد كارتر لوعكة صحية مؤخراً، حيث أعلنت زوجته الفنانة شيماء سيف، من خلال خاصية "الإستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت "شيماء": "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وماشاء فعل.. دعواتكم".
كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، هيدي كرم، سلوى محمد علي، سلوى خطاب، محمود البزاوي، هيدي كرم، مريهان مجدي، محمود الليثي، كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد
وتدور أحداث المسلسل حول "حمزة" رجل متعدد الزيجات والذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها على طريقته الخاصة عندما يمل منها، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لاستهتاره وتلاعبه بالنساء.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتر يعاني من وعكة صحية وشيماء سيف تطلب له الدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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