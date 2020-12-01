أصالة تهنئ الإمارات بالعيد الوطني الـ49

حرصت النجمة أصالة، علي تهنئة دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٩ لليوم الوطني، الذي يحتفل به يوم ٢ من شهر ديسمبر من كل عام.



وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات "تويتر": "‏كلّ عام ووطن السّعادة والأمان دولة الإمارات العربيّه المتّحده بخير وتقدّم واستقرار دائمّ احتضنت أحبّتها وطمّنت شعبها وارتقت به حتّى صارت منّ مقاصد الدّنيا في كلّ أرجاء الأرض، كلّ عام ومنّ بناها وشعبها وأرضها بألّف خير

الإمارات".



يذكر أن أصالة طرحت أمس الاثنين، أغنية "الفرق كبير" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات تركي آل شيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع خالد عز.



وتعتبر "الفرق كبير" أول تعاون غنائي خليجي بين أصالة وتركي آل الشيخ، حسب ماأعلنت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانت آخر إصدارات أصالة الغنائية

من خلال ألبوم "لاتستسلم"، تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، تستعد للقاء غنائي مع جمهورها بتقنية "أون لاين"، وذلك يوم الجمعة المقبل بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت مصر، وذلك عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.