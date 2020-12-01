تامر حسني يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي غداً

يستعد النجم تامر حسني ، للمشاركة بأغنية في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يقام غدًا الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

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وتوصل تامر مع إدارة المهرجان منذ ساعات للأتفاق لتقديم أغنية في افتتاح المهرجان، ستكون مفاجأة للجميع.

كما يشهد الحفل ظهورا خاص للفنان أشرف عبد الباقي إذ يشارك في تقديم حفل الافتتاح.

من جانب أخر يستعد تامر حسني لطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه "خليك فولاذي" خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى من الألبوم أربع أغنيات ، وسيطرح آخر أغنيتين من الألبوم مع الاحتفال برأس السنة، وتصوير أحدى أغنيات الألبوم خلال الفترة القادمة بطريقة الفيديو كليب لطرحها بالتزامن مع طرح آخر أغنيات الألبوم، وجاري الاتفاق مع مخرج الأغنية وموقع التصوير.

وعلى صعيد آخر قرر تامر حسني بشكل

نهائي عدم طرح فيلمه الجديد "مش أنا" في دور السينما إلا بعد أن تعود دور العرض للعمل بشكل كامل وليس 50% من طاقتها كما هو الحال الأن، ولم يحدد تامر حسني موعدًا محددًا لطرح الفيلم إلا بعد تحقق هذا الشرط.

يذكر أن فيلم "مش أنا" تدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.