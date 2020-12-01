شيماء سيف تطلب الدعاء لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعرض المنتج محمد كارتر لوعكة صحية مؤخرًا، وطلبت الفنانة الشابة الدعاء لزوجها. نشرت الفنانة شيماء سيف زوجة محمد كارتر صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، كتبت عليها :" "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وماشاء فعل.. دعواتكم". يذكر أن شيماء سيف، كانت قد احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامية منى الشاذلي ونجوم "مسرح مصر"، أحيا الحفل الفنان محمد حماقي.

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