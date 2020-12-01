محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت روجينا زوجها الفنان أشرف زكي بتكريمه من المركز الثقافي الروسي، بمناسبة اليوبيل الـ60 عام، بمسرح المركز الثقافي الروسي.
نشرت روجينا صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" ألف مبروك على التكريم النهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة والصحة احلى حاجه كلمة شكرا على كل اللى قدمتة، شكرًا صاحب الفصل".
وتتضمن الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلى قصير عن الدكتور أشرف زكى واخراج رومانى خيرى، كما سيقوم "أليكسى تيفانيان"، مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر بإهداء "زكي" درع المركز الثقافى الروسي.
كانت هذه تفاصيل خبر روجينا تهنئ أشرف زكي على تكريمه من المركز الثقافي الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.