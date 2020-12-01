فيديو| أول تعليق من أحمد بدير على تنمر مي العيدان:"عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان أحمد بدير على تصريحات الإعلامية الكويتية مي العيدان الأخيرة، التي تنمرت عليه وعلى ابنته سارة فيها.

قال"بدير" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "Mbc trending"،:"أنا فوجئت بالأستاذة، ولا عمري ماسمعت عنها، ولكن تلقيت رسائل كتيرة من أصدقائي بيقولولي ما تزعلش، في واحدة قالت عليك كلام وتنمرت عليك، لو بتتكلم عني أنا أحمد بدير لوحدي عادي، إنما تحط بنتي سارة في جملة مفيدة دا بعيد عن الإعلام ومالوش دخل في الإعلام، خاصة بنتي سارة خريجة إعلام وفاهمة تقاليد هذه المهنة الجميلة اللي كلها سمو وأخلاق".

أضاف بدير: "إذا كان في حاجة إيجابية في الموضوع، والله كمية التليفونات التي لاتنقطع والكومنت اللي بينزل بالعكس، أنا بتمنى إن اللي بيعمل كومنتات ما يغلطش فيها، لأنها في النهاية امرأة، إنما موضوع القضية اكتشفت إنها لها سوابق كتير مع فنانين، التليفونات اللي جاتلي من الكويت أكتر من أي دولة تانية".

وتابع أحمد بدير: "أنا لما بسافر أي دولة بيقولوا عليها الفنان العربي، لأني اتعرفت على مستوى الوطن العربي كله، عيب غ نسئ أو نقلل من فنان".

وأكمل: "بعدما عرفت إني رفعت قضية بدأت في حالة هياج غير طبيعي، وبدأت شتائم، وتبحث وتلف عشان تلاقي أي ثغرة عليا ولكن مش هتلاقي".

استطرد أحمد بدير: "ربنا يسامحها ويهديها، المكسب الوحيد ليا الحب والمكالمات من جمع الدول، اللهم لك الحمد".

أعلنت سارة، ابنة الفنان أحمد بدير عزم والدها مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان واتهامها بالتنمر والإساءة إليه.

وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إيمانا منا بأهمية التصدي لظاهرة وآفة التنمر، التي أصبحت منتشرة في المجتمع.. قرر ابويا توكي لأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان، وتجاوزها في حقنا بشكل غير لائق"

كانت مي، نشرت صورة لأحمد بدير وابنته، وعلقت: "صورة ابنة الفنان أحمدبدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".