محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة للفنانة دينا الشربيني. نشرت وفاء صورة للفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أنت موهوبة وممثلة شاطرة، ربنا معاكي، مخلصة، ربنا معاكي يا جدعة، لقيتني عايزة أكتب كده". يذكر أن الكثير من الشائعات انتشرت خلال الفترة الماضية حول انتهاء علاقة المطرب عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما، وكعادتهما.. يلتزمان الصمت.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر توجه رسالة لدينا الشربيني:"ربنا معاكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.