صورة نادرة ورسالة جديدة من رانيا محمود ياسين لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن حزنها بفقدان والدها الفنان الراحل محمود ياسين. نشرت "رانيا" صورة لوالدها في شبابه، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وحشتني يا بابي". جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.

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