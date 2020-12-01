تراند اليوم : وفاء عامر تعلن دعمها لـ دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

دخلت الفنانة المصرية وفاء عامر على خط الأزمة بين الفنان المصري عمرو دياب والممثلة المصرية دينا الشربيني، إذ أعربت عن دعمها للأخيرة.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة للشربيني وعلّقت بالقول:"انت موهوبه و مثلة شاطرة ربنا معاكي مخلصة ربنا معاكي يا جدعة - لقيتني عايزة أكتب كده".

يشار إلى ان عامر تشارك حالياً مع شقيقتها آيتن عامر بطولة مسلسل "سكن البنات"، الذي كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي"، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، من إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي ويشارك في بطولته حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري.

الجدير ذكره أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص المغتربات، من خلال حكاياتهنّ وحكايات الطلاب اللواتي يسكن في إحدى الفيلات تمتلكتها وفاء عامر.