تراند اليوم : فتاة سقارة تظهر بالحجاب.. ومتابعو مواقع التواصل: الله يرحم أيام القناطر

وبحسب الصورة يظهر الشبه بين الصورتين للفتاة، حيث تم التعليق على الصورة: "أيام ما كانت بتروح القناطر".
يأتي هذا عقب ما تم تداوله حول جلسة التصوير المثيرة التي عرفت بـ"جلسة سقارة"، وظهرت من خلالها الموديل سلمى الشيمي بأزياء فرعونية، واذلي تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما علق أحد النشطاء قائلا: "طلعلها ضبط وإحضار"، "كبرت وبقت تروح الأهرامات" "أهي اتحبست".
وعلق آخر :" من كلية تمريض إلى موديل إعلانات.. كل اللي في الصورة حلوين".
يذكر أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان قد أحال الواقعة إلى النيابة ، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبناء عليه جرى استدعاء صاحبة جلسة التصوير.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأنّ أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته.