تراند اليوم : خناقة شرسة مع " فاروق حسني".. فنان شهير يكشف التفاصيل (فيديو)

"رأيه كان قاسيًا في الجرائد" بهذه العبارة كشف الفنان المصري محمد صبحي تفاصيل ما أسماه بـ"خناقته الشرسة" مع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني.

وأكد صبحي خلال حوار مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، على قناة MBC مصر أنه اتصل ب بوزير الثقافة بعد 5 سنوات للاعتذار له.

وأضاف: "قولتله أنت قولت إن أزمة مصر في الإبداع والمبدعين، وإن دي حجة البليد، وإزاي تقول كدة، فلقيتك بتطلع من كام يوم وقولت عاوزيني أنا أخرج لكم أو أمثل، أنا وزير ثقافة أعملك الخريطة لكن أنت اللي بتبدع".

وتابع قائلا: "هذه الجملة لن أنساها، واعتذرت له فعلا، وبعد كدة بقينا أصدقاء، هو رجل فنان صنع ثقافة وحرص على الهوية المصرية والآثار عشان كدة بكرّمه"، بحسب قوله.

وأشار صبحي إلى أن بعض الأشخاص من الوسط الفني لا يستطيع الوصول لهم حتى من خلال النقابة لتكريمهم في الاحتفالية التي سيقيمها، تحت شعار "50 سنة فن"، في 18 ديسمبر الجاري.

وواصل في حديثه: من ضمن المكرمين: هناء الشوربجي، وصلاح عبدالله وأحمد آدم، وسيمون، وسميرة عبدالعزيز وهاني رمزي، وأحمد وفيق، وغيرهم.

وفي رسالة للفنانة عبلة كامل قال صبحي: "مش عارف أوصلك وأنتي من أول الناس المكرمة وأتمنى نحظى بأنها تكون موجودة.