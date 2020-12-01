فيديو.. حمادة هلال يحقق أكثر من 300 ألف مشاهدة بأغنية "آية في الجمال"

حقق الفنان حمادة هلال، بـ كليب أغنيته الجديدة "آية في الجمال"، اكثر من 300 ألف مشاهدة، وذلك خلال مايقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:عليم، ألحان بينو، توزيع:هادي مسرة، والكليب من إخراج عادل سرحان، وتقول كلماتها"قالوا ايه .. قالوا سحر الدنيا فيه عنده ايه .. ضحكة بتنسّى الهموم قمر ايه .. هوّه يجى جنبه

ايه ؟ دا عليه .. نور يغطّى ع النجوم هقول ايه .. قالوا كل حاجه فيه لون عنيه .. حُسنه آيه ف الجمال ناقص ايه؟ .. ايه اللي ماتخلقش فيه ؟ قالوا ليه .. نظرة تتّاقل بمال".

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يذكر ان آخر إصدارات هلال الغنائية، كانت من خلال أغنية"طجن في طحن"، والتي تك طرحها خلال سبتمبر الماضي، وسجلت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات/هشام عبد الحليم، ألحان:حسن سراج، توزيع:أوكا.

وكانت آخر أعمال هلال الدرامية، من خلال مسلسل "إبن أصول"، الذي تم عرضه عام 2019، من بطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، فراس سعيد، إيناس كامل، رانيا منصور، إسلام إبراهيم، كريم أبو زيد"، ومن تأليف:أحمد محمود أبو زيد،إخراج:محمد بكير.