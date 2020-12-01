تراند اليوم : نرمين الفقي داخلة الشتا ب” لؤلؤ” – صورة

شاركت الفناننة نرمين الفقي، متابعيها بكواليس تصويرها مسلسل “لؤلؤ” التي تشارك به بجانب الفنانة مي عمر والذي يُعرض في الموسم الشتوي المقبل.

ونشرت الفقي صورة برفقة المخرج محمد عبد السلام عبر حسابها الرسمي بـ”انستجرام”، وعلقت عليها قائلةً: “مع المخرج محمد عبد السلام”.

ويضم المسلسل العديد من الفنانين نهم أحمد زاهر، مي عمر، نرمين الفقي، جوري بكر، أحمد مجدي، محمد الشرنوبي، ملك أحمد زاهر، تأليف محمد مهران وزينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.

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ومؤخرًا، أكدت الفقي في تصريحات صحفية لها أنها بصدد الاتفاق على مسلسل جديد خارج السباق الرمضاني قريبًا، ومن المقرر أن تكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة فو الاتفاق النهائي، مشيرًا أنها تقرأ أكثر من عمل خلال الفترة الحالية ولكنها لم تأخذ القرار في أي منهم حتى الآن.