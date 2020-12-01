تراند اليوم : عبد الرحمن أبو زهرة : بنتي طلبت منى هذا الأمر بشأن المعلم سردينة

كشف الفنان المصري الكبير، عبد الرحمن أبو زهرة، سرا لأول مرة عن عمل دور “المعلم سردينة” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.

وقال النجم عبد الرحمن أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة ” على قناة dmc، إن “دور المعلم سردينة عملته بعشق مع أن جميع النجوم رفضوه، ولقيت المخرج أحمد توفيق كلمني قالي هتصور بكرة وتعالى وهشرح لك الدور، وكل اللي اعتذروا ندموا لما شافوا الدور وعملي جماهيرية كبيرة لحد إنهاردة”.

وأضاف أن “اعتراضه على إسناد دور الجاسوس الإسرائيلي في مسلسل “السقوط في بئر سبع” للفنان الراحل سعيد صالح جاء بسبب عدم معرفته به وعدم مشاهدته لأعماله، وبعد أداء سعيد صالح المسلسل فهو طاقة فنية مرعبة.

وروى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قصة حبه وزواجه من الفنانة سلوى الرافعي واصفا إياها بأنها قصة خيالية. وقال إنه عندما رأى زوجته تحرك شيئا ما بداخله وطلب منها مرافقتها ومن ثم حدث الإعجاب والحب وعرض عليها الزواج على الفور ووافقت وفي خلال أسبوع تم الزواج.

وأضاف أن “ابنته كانت دائما تطلب منه إخفاء حقيقة أنه حصل على الدور بسبب رفض آخرين له، لكن دور “المعلم سردينة” ورغم مرور ثلاثين عاما، حقق له جماهيرية كبيرة إلى اليوم، وتذكر كيف عرض المسلسل في وقت كانت به قناتان فقط الأولى والثانية، وشوهد في جمهورية مصر العربية كلها في نفس الوقت”.



