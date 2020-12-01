تراند اليوم : الموضوع كبر .. دينا الشربيني ترد بالتجاهل وعمرو دياب يرفض الصلح

بعد تأكد حدوث الشقاق بين الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب، جاء تعليق الشربيني على تلك الأخبار بالتجاهل التام والخوض في الحديث عن مشاريعها الفنية الجديدة.

وأشارت إلى أنها بدأت عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسلها الجديد “قصر النيل”، الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.

وبهذه الطريقة تجنبت دينا كل الإشاعات والتعليقات والأخبار حول موضوع انفصالها عن عمرو دياب، وحصرت تواصلها مع الجمهور من خلال نشاطاها الفني فقط.

وتشارك الشربيني في بطولة فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وآخرين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوي.

كما انتهت الفنانة دينا من تصوير نصف مشاهدها في “فيلم ثانية واحدة”، الذي يخرجه أكرم فريد، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

من جهته نفى عمرو دياب الإشاعات التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي وتفيد بمصالحته لدينا الشربيني. وأكد مصدر مقرب من الهضبة أن لا صحة لتلك الأخبار وأن الخلاف مازال قائما دون الكشف عن السبب الحقيقي من ورائه.



