تراند اليوم : شاهد بهدوء – اشهر صور مثيرة لفتاة هرم سقارة سلمي الشيمي

على امتداد الساعات القليلة الماضية حظيت فتاة سقارة في جمهورية مصر العربية بتغطية اعلامية واسعة واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في جلسة تصوير بمنطقة اثرية .

وألقت السلطات القبض على عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بعد جلسة التصوير التي أجرتها في منطقة سقارة الأثرية، وتسببت في حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” خلال اليومين الماضيين.

وظهرت سلمى الشيمي، في “الفوتوسيشن” مرتدية زيا فرعونيا أبيض، يظهر مفاتنها، ما تسبب في حالة من الجدل بشأن طريقة دخولها إلى مكان التصوير، وحقيقة سماح السلطات الموجودة في المكان لها بالدخول والتصوير بهذه الملابس المثيرة.

وتعمل سلمى الشيمي، عارضة للأزياء المنزلية، بحيث ترتدي آخر خطوط الموضة، فيما يتعلق بملابس المنزل لعدد من “الماركات” لحساب عدد من الشركات، وتنشرها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي “سوشيال ميديا”.

وكان مبعث الجدل هو جسد وملابس العارضة سلمى الشيمي، حيث تحفظ قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على المظهر الذي ظهرت به عارضة الأزياء.

وتسببت ردود الأفعال الواسعة، والتي كان كثير منها غاضبا إلى تحرك السلطات المصرية ومعرفة ملابسات الواقعة من بدايتها.

وعلى الرغم من الصور المثيرة التي ظهرت بها عارضة الأزياء سلمى الشيمي في المنطقة الأثرية بسقارة، إلا أنها تملك مجموعة كبيرة من الصور المختلفة.

وأجرت سلمى الشيمي، في جلسة تصوير أثارت جدلا قبل ذلك بجوار عربة لبيع الموز، مرتدية فستانا أصفر بالكامل.

إلى جانب ذلك فهناك عدد من الصور، التي ظهرت فيهاسلمى الشيمي التي اشتهرت بلقب “فتاة سقارة” ترتدي ملابس رياضية.

وصرح مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على سلمى الشيمي، وتوحيه تهمة نشر الفسق والفجور، وكذلك تدخلت وزارة السياحة والآثار، بفتح تحقيق في الواقعة.

وسبق وتم القبض على المصور الذي كان برفقتها، وهو من قام بالتقاط الصور والفيديوهات بمنطقة سقارة.