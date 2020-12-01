تراند اليوم : ربع قيراط يتسبب في دفع مصطفي درويش مصاريف للطلبة الغير قادرين- فيديو

أعلن الممثل مصطفى درويش عن تبرعه لعدد من الطلاب غير القادرين في جامعة دمنهور بمصاريف الدراسة.

نشر درويش عبر حسابه بتطبيق Instagram فيديو له أثناء تكريمه من جامعة دمنهور التي تعلم بها، معبرا عن سعادته بهذا التكريم وكذلك عن تبرعه بربع إيراداته المقبلة للطلاب غير القادرين.

وعلق على الفيديو كاتبا: “ده مش تفضل مني ، دي اقل حاجة اقدر اقدمها لولاد بلدي و جامعتي، الخير اللي انا فيه ده انتوا السبب فيه بعد ربنا”.

آخر أعمال مصطفى درويش كانت حكاية “ربع قيراط” من مسلسل “إلا أنا”، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، عصام السقا ورضوى جودة.

“ربع قيراط”، هي الحكاية السابعة من مسلسل “إلا أنا”، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي “بنات موسى”، و”سنين وعدت” و”أمل حياتي” و”أمر شخصي” و”ضي القمر” و”لازم أعيش”.

مسلسل “إلا أنا ” عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

https://www.instagram.com/reel/CIL9APbgDwF/?utm_source=ig_embed

