"الفرق الكبير".. أول تعاون بين أصالة وتركي آل الشيخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت شركة "روتانا" للإنتاج أغنية "الفرق الكبير" للمطربة السورية أصالة في أول تعاون لها مع المستشار تركي آل الشيخ.
وحققت الأغنية التي طرحتها شركة روتانا، الإثنين، عبر قناتها على موقع يوتيوب، مشاهدات تخطت حاجز النصف مليون، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز، وكتبت كلماتها باللهجة الخليجية.
وكانت أصالة شوقت جمهورها الأحد الماضي لأغنيتها الجديدة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام: "بأول تعاون مع أبو ناصر الغالي، أغنية فيها كل الدفء والمشاعر الطيبة قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد حتستمتعوا فيها مثل ما أنا كتير فيها تعلقت".
يذكر أن شركة روتانا أعلنت منذ أيام عن حفل أون لاين للفنانة السورية أصالة عبر منصة شاهد الرقمية في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
من ناحية أخرى، كانت الشركة المنتجة لألبوم أصالة، طرحت مؤخرا أغاني الألبوم الجديد "لا تستسلم" الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإلكترونية، ويضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.
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