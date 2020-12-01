شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الغيطى فى صور جديدة من عقد قرانها: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة ميار الغيطى، ابنة الإعلامى محمد الغيطى متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور جديدة من عقد قرانها على زوجها شريف العلمى، الذي عقد منذ يومين في مسجد عمر مكرم، وحضره عدد من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط، وعلقت علي الصور قائلة :"الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات"، وحرص عدد من الفنانات تهنئتها وعلقت الفنانة سهر الصايغ قائلة :"حبيبتى الف مليون مبروك يا أحلى عروسة"، فيما كتبت مايان السيد :"مبروك يا جميلة أتمنى لك حياة مليئة بالحب و السعادة".



ميار الغيطي



عقد قران ميار الغيطي



عقد قران ميار الغيطي

وظهرت الفنانة ميار الغيطى في 2008 مع تامر حسني في كابتن هيما ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، وظهرت بعد ذلك من خلال الدراما التليفزيونية، حيث جسدت ثلاث شخصيات مختلفة و ناجحة، أولها خلال مسلسل «بنت من الزمن ده» فلعبت دور «شوقية» شقيقة «شروق» وهي بنت من طبقة فقيرة وتعمل خادمة في البيوت وتغرم بشاب من الطبقة نفسها وتتزوجه، وتختلف الشخصية تماما عن دورها في مسلسل «قلب ميت» حيث لعبت دور «غادة» الفتاة الارستقراطية الطيبة والرومانسية التي تغرم بالشاب «هيثم» الذي يموت أمام عينيها وتتحمل الآلام وتتعامل مع الموقف، لكن في ثالث أعمالها الدرامية «أيام الحب والرعب» جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية وترتدي النقاب، لكنها تدرك أن الدين أعمق من ذلك، فتعود إلى حياتها الطبيعية.



عقد قران ميار الغيطي

عارض والدها الإعلامى محمد الغيطى دخولها في بمجال التمثيل في البداية بسبب دراستها، لكنها استطاعت إقناعه بأن التمثيل لن يعطلها عن الدراسة فساعدها معنويا بنصائحه.



عقد قران ميار الغيطي