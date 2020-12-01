في أقل من 24 ساعة.. أصالة تحقق أكقر من 600 ألف مشاهدة بأغنية "الفرق كبير"

سجلت الفنانة أصالة، بأغنتيتها الجديدة "الفرق كبير"، أكثر من 660 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:نواف عبد الله، توزيع:خالد عز، وتقول كلماتها"ذا حبي وهذا حبك شايف الفرق الكبير

انا من قلبي أحبك واخلص بحبك كثير وأنت قلبك ماهو قلبك ليتك تحب بضمير بين حبي وبين حبك شايف الفرق الكبير !! ورغم أنا زعلان منك لكن اسامح كثير وعمري ماخيبت ظنك واللي بس تبغاه يصير"، وتعتبر الأغنية هي أول تعاون غنائي خليجي بين أصالة وتركي آل الشيخ.

وكانت آخر إصدارات أصالة الغنائية من خلال ألبوم "لاتستسلم"، تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا

مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

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بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، تستعد للقاء غنائي مع جمهورها بتقنية "أون لاين"، وذلك يوم الجمعة المقبل بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت مصر، وذلك عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.