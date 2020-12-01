فيديو.. "للحين عايش" لفضل شاكر تجتاز الـ3 ملايين مشاهدة

حقق الفنان فضل شاكر بأغنيته الجديدة "للحين عايش"، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وذلك خلال ما يقرب من أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية كلمات: أحمد الصانع، ألحان: عبدالقادر هدهود، توزيع: أحمد أسدي، وتقول كلماتها "للحين عايش داخلي مثل ما كنت، وللحين حبك ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ! علمني من يسوى أخونك

عشانه.. للحين عايش داخلي مثل ماكنت وللحين حبك، ما تغيّر مكانه كل ما بغيت أعشق بدالك أبيك إنتْ علّمني، من يسوى أخونك عشانه استمَع كلامي وإفهمه زين، لا هنت إن غبت عنّك، قلبي عندك أمانة حاولت أنسى صح، لكنّي ما خنت لكني ماخنت يإللي تقول: أنساك ، مثل الخيانة!

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وتمثل "للحين عايش" عودة خليجية لفضل بعد إصدارات غنائية جديدة عدة بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

يذكر أن فضل طرح أخيرًا، أغنية "ليه الجرح"، خلال مطلع نوفمبر الماضي، وسجلت أكثر من 240 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: هاني عبدالكريم، ألحان: وليد سعد، توزيع: عادل عايش، إضافة إلى بعض الإصدارات الغنائية القديمة لـفضل التي قام بإعادة طرحها عبر "يوتيوب"، وحصدت عددًا كبيرًا من المشاهدات.